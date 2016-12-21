Затверджено бюджет Києва на 2017 рік

12 грудня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати затвердили бюджет міста Києва на 2017 рік. За бюджет столиці проголосували 73 депутати.

Отже, доходи столиці на 2017 рік визначено у розмірі 38,238 млрд грн. При цьому прогнозовані видатки складатимуть 38,239 млрд грн, у тому числі загального фонду — 29,353 млрд грн та спеціального фонду в розмірі 8,885 млрд грн.

Суттєвого збільшення дохідної частини бюджету, яка на початку 2016 року складала 27,136 млрд грн, вдалося досягти за рахунок кількох джерел наповнення.

Як зауважив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков: «Основними джерелами наповнення бюджету є податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, акцизний та єдиний податок. Також ми маємо нову нормативну грошову оцінку землі. Приміром, цьогоріч ми планували отримати від плати за землю 2,8 млрд грн, а фактично отримали у півтора рази більше — майже 5 млрд. Ще одне ефективне джерело наповнення міського бюджету — єдиний податок. Надходження від нього, аналогічне надходженням від акцизу і від частки податку на прибуток підприємств».

Відповідно до бюджету на 2017 рік, найбільше коштів заплановано спрямувати на галузі освіти та охорони здоров'я. Приміром видатки на освіту складатимуть 10,790 млрд грн, що на 2,8 млрд грн більше, ніж у 2016 році. Також, порівняно з теперішнім роком, додатково спрямують 3,8 млрд грн на галузь охорони здоров'я. Загальна сума становитиме 7,571 млрд грн.

Також закладено 5,029 млрд грн на соціальний захист і 2,647 млрд грн на сферу житлово-комунального господарства.

На транспорт та дорожнє господарство заплановано виділити 2,315 млрд грн.

Ще 1,328 млрд грн піде на розвиток культури та мистецтва. Зокрема, на підготовку пісенного конкурсу «Євробачення-2017» закладено 150 млн грн.