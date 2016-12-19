З керуючої компанії на посаду голови Дарницької РДА

Напередодні районний сайт «Дарниця.org» висвітлював перший етап конкурсу на заміщення вакантної посади голови Дарницької райдержадміністрації, який проходив в Національному агенстві України з питань державної служби.

Нагадаємо, що у зв'язку з участю у конкурсі працівників КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району» Корчак Ірини Миколаївни та Йосипок Олександра Олександровича, громадська організація ініціювала запит на отримання публічної інформації. Питання стосувалося того, яким чином 09 грудня вищезгадані співробітники комунального підприємства взяли участь у конкурсі, враховуючи те, що він проходив безпосередньо у робочий час…

А наразі Вашій увазі пропонується офіційна відповідь КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району». Отже в листі зауважується, що наказом від 30.11.2016 Йосипок О.О. оформив собі додатковий день відгулу якраз на 09 грудня. А от Корчак І.М. була відсутня на робочому місці у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Але офіційного лікарняного у комунального підприємства від пані Корчак немає, адже остання ще не вийшла на роботу.