Як заїхати в станцію метро «Харківська» на автівці? | Дарниця.org

Як заїхати в станцію метро «Харківська» на автівці?

Розміщено Пн, 01/30/2017 - 10:57

В ніч на 20 січня по пр-ту Бажана відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія.
Зокрема, водій автомобіля «Volkswagen» на високій швидкості намагався заїхати на станцію метро «Харківська».

Результат даних намагань: передні колеса заїхали на станцію, двигун відкинуло на тротуар, а автомобіль - на десять метрів назад.

Безпосередньо водій не отримав тяжких травм, відбувшись синцями та забоями.
Свідки стверджують, що чоловік був дуже п'яний і не розумів, що відбувається.

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