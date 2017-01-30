Як заїхати в станцію метро «Харківська» на автівці?

В ніч на 20 січня по пр-ту Бажана відбулася дорожньо-транспортна пригода за участю нетверезого водія.

Зокрема, водій автомобіля «Volkswagen» на високій швидкості намагався заїхати на станцію метро «Харківська».

Результат даних намагань: передні колеса заїхали на станцію, двигун відкинуло на тротуар, а автомобіль - на десять метрів назад.

Безпосередньо водій не отримав тяжких травм, відбувшись синцями та забоями.

Свідки стверджують, що чоловік був дуже п'яний і не розумів, що відбувається.