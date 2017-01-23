Як в Дарниці пройшло свято Водохреща
19 січня на території парку «Партизанської слави» відбулося свято Водохреща.
Пройшло урочисте богослужіння та освячення води.
Серед присутніх: нардеп Олександр Супруненко, депутат Київради Юрій Сулига, керівництво Дарницької райдержадміністрації та безпосередньо мешканці Дарницького району.
Кожен бажаючий мав змогу зануритися в ополонку.
Для цього були встановлені спеціальні намети для перевдягання.
На гостей чекали гарячі страви та напої.
А також ось такі оригінальні місця обігріву.
Хрещення Господнє - хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордані на старовинній паломницькій переправі «Віфавара», а також велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-католицькі християни відзначають 18-19 січня щороку (народні назви свята - Йордана (або Ордана), Водохреща).
Всім міцного здоров’я! Зі святом!
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