Як в Дарниці пройшло свято Водохреща

19 січня на території парку «Партизанської слави» відбулося свято Водохреща.

Пройшло урочисте богослужіння та освячення води.

Серед присутніх: нардеп Олександр Супруненко, депутат Київради Юрій Сулига, керівництво Дарницької райдержадміністрації та безпосередньо мешканці Дарницького району.

Кожен бажаючий мав змогу зануритися в ополонку.

Для цього були встановлені спеціальні намети для перевдягання.

На гостей чекали гарячі страви та напої.

А також ось такі оригінальні місця обігріву.

Хрещення Господнє - хрещення Іваном Хрестителем Ісуса Христа на річці Йордані на старовинній паломницькій переправі «Віфавара», а також велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке православні та греко-католицькі християни відзначають 18-19 січня щороку (народні назви свята - Йордана (або Ордана), Водохреща).

Всім міцного здоров’я! Зі святом!