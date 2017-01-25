Як працює цілодобова аптека «Віталюкс»? | Дарниця.org

Як працює цілодобова аптека «Віталюкс»?

Розміщено Срд, 01/25/2017 - 14:01

Іноді трапляється так, що дорога кожна хвилина - особливо коли йдеться про здоров'я або навіть життя людини. Зокрема, коли людині терміново знадобилися вночі певні ліки. Слава богу, деякі аптеки працюють цілодобово. Їх небагато, але все ж вони є. Як приклад - аптека «Віталюкс» №9 по вул. Драгоманова, 31б. І як Ви вже здогадалися, саме сюди зайшов житель Дарницького району в ніч на 04 січня о 02.05 аби терміново придбати медикаментозний препарат. Незважаючи на вивіску «Цілодобово» і «Без вихідних» на перших вхідних дверях, а на наступних в очі врізалася ось така табличка.

Звичайно, всяке буває - технічна перерва (це може бути переоблік, консультації за телефоном клієнта і ще багато чого). Але от невдача - в приміщенні аптеки явно мертва тиша ... Після 5-ти дзвінків виклику фармацевта, у відповідь мовчок. Після 10-ти хвилинного очікування житель повернувся, зателефонував ще кілька разів і вже збирався бігти в іншу «цілодобову» аптеку, як раптом на горизонті з'явився продавець!
Побачивши покупця, фармацевт не поспішаючи, з опухлим від сну обличчям і з неприхованим невдоволенням підійшла до віконця і нарешті поцікавилася «чим може допомогти». Очевидно, що продавець не був зайнятий роботою і «технічна перерва» була потрібна для сну. Напрошується питання і одночасно пропозиція, що відноситься до керівництва аптеки в конкретній ситуації,що склалася: чи варто тримати таких продавців, якщо вони в робочий час дозволяють собі спати. Інший варіант - не позиціонувати себе як «цілодобова аптека» щоб не обнадіювати людей купити ті або інші ліки вночі. Вихід є завжди. І потрібно залишатися професіоналами своєї справи. Тим більше в даній сфері - коли можливо статися так, що оперативність фахівця може врятувати людське життя. Або не врятувати…

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