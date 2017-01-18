Як опікуються про безпеку наших дітей?

З місяць тому на території загальноосвітньої школи №296 (вул. Кошиця, 8) виявлено відкритий каналізаційний отвір.

Очевидно, що це неприпустиме явище в навчальному закладі, адже через байдужість керівництва закладу можуть постраждати дітлахи.

У підсумку, з метою убезпечення дітей від можливих травмувань, громадська організація ініціювала листа на Дарницьку райдержадміністрацію з проханням оперативно встановити на небезпечний каналізаційний отвір відповідну захисну решітку.