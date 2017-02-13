Як боротися з «дарницькими циганами»? | Дарниця.org

Як боротися з «дарницькими циганами»?

Розміщено Пн, 02/13/2017 - 11:09

Напевне, ледь не кожен мешканець Дарницького та Дніпровського районів поінформований про проблему поселення «ромів» (в народі – «циган») на території Дарницького району (фактично на межі двох вищезгаданих районів столиці) по вул. Канальна.

Чисельні поліцейські рейди, робота соціальних служб та інших органів не дають позитивного результату – представники ромського поселення час від часу порушують спокій жителів своєю антисоціальною поведінкою, а подекуди й діяльністю

У підсумку, Громадська рада при Дніпровській райдержадміністрації ініціювала звернення до Київради та Київської міської державної адміністрації з пропозиціями щодо вирішення проблем антисоціальних поселень ромів та їхньої неінтеграції у суспільство.

А як Ви бачите вирішення даної ситуації?

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить
Фабричная мебель для гостиной на сайте mebel-fabrika.com