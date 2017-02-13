Як боротися з «дарницькими циганами»?

Напевне, ледь не кожен мешканець Дарницького та Дніпровського районів поінформований про проблему поселення «ромів» (в народі – «циган») на території Дарницького району (фактично на межі двох вищезгаданих районів столиці) по вул. Канальна.

Чисельні поліцейські рейди, робота соціальних служб та інших органів не дають позитивного результату – представники ромського поселення час від часу порушують спокій жителів своєю антисоціальною поведінкою, а подекуди й діяльністю

У підсумку, Громадська рада при Дніпровській райдержадміністрації ініціювала звернення до Київради та Київської міської державної адміністрації з пропозиціями щодо вирішення проблем антисоціальних поселень ромів та їхньої неінтеграції у суспільство.

А як Ви бачите вирішення даної ситуації?