Відремонтуйте світлофори

У суботу, 24 грудня на перехресті вулиць Драгоманова та Ахматової протягом тривалого часу не працювали всі світлофори.

У підсумку, як стверджує очевидець, за якихось 5 хвилин очікування маршрутки він став свідком 2-х потенційно-аварійних ситуацій, які ледь не призвели до дорожньо-транспортної пригоди!

Автівки часто не могли роз’їхатись, а пішоходи підтюпцем і з неабияким побоюванням намагалися перебігти нерегульоване перехрестя.

Як зауважують інші мешканці, світлофори на данному перехресті доволі часто виходять з ладу…