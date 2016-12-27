Відремонтуйте світлофори | Дарниця.org

Відремонтуйте світлофори

Розміщено Втр, 12/27/2016 - 16:23

У суботу, 24 грудня на перехресті вулиць Драгоманова та Ахматової протягом тривалого часу не працювали всі світлофори. 

У підсумку, як стверджує очевидець, за якихось 5 хвилин очікування маршрутки він став свідком 2-х потенційно-аварійних ситуацій, які ледь не призвели до дорожньо-транспортної пригоди! 

Автівки часто не могли роз’їхатись, а пішоходи підтюпцем і з неабияким побоюванням намагалися перебігти нерегульоване перехрестя.

Як зауважують інші мешканці, світлофори на данному перехресті доволі часто виходять з ладу…

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить
Фабричная мебель для гостиной на сайте mebel-fabrika.com