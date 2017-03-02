В Дарниці з’являється новий автобусний маршрут | Дарниця.org

В Дарниці з’являється новий автобусний маршрут

Розміщено Птн, 02/03/2017 - 19:08

Починаючи з 06 січня в Дарницькому районі організовується рух нового автобусного маршруту № 17 (Станція метро «Харківська» - вул. Драгоманова». Про це повідомляє прес-служба КП «Київпастранс».
Робота маршруту буде організована по трасі: ст. метро «Харківська» - вул. Миколи Бажана - вул. Ревуцького - вул. Ахматової - вул. Драгоманова - вул. Здолбунівська - вул. Ревуцького - ст. метро «Харківська». Інтервал руху автобусів у години пік становитиме 7 хвилин, в інший час - 14 хвилин.
Схема руху автобусного маршруту №17 додається

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