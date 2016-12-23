В Дарниці затримали автомобільного крадія | Дарниця.org

В Дарниці затримали автомобільного крадія

Розміщено Птн, 12/23/2016 - 16:24

У неділю 11 грудня в Дарницькому районі зловмисник пошкодив замки автомобіля, намагаючись відкрити дверцята позашляховика.

Після того, як автівка була відкрита, злодій з краденими речами намагався зникнути з місця пригоди. Але поліцейські, які відпрацьовували територію району, помітили підозрілого чоловіка. Правопорушник з краденими речами спробував втекти від правоохоронців, однак був затриманий.

Зловмисник одразу зізнався у скоєному злочині. Також він повідомив, що протягом ночі обікрав ще два автомобілі в інших районах Києва. Серед його речей виявили ніж і господарські інструменти, за допомогою яких він ламав замки дверей або розбивав скло в транспортних засобах.

Як стало відомо, злодієм виявився 25-річний безробітний житель Київської області, раніше судимий за аналогічні правопорушення. Затриманий перевіряється на причетність до аналогічних злочинів на території міста.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

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