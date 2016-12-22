В Дарниці виявили квартиру з речами Миколи Азарова

В Дарницькому районі оперативна група поліцейських виявила квартиру з речами екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

За словами т.в.о. голови Національної поліції Вадима Трояна: «Оперативна група поліцейських виявила квартиру в Дарницькому районі. Після того, як були отримані всі необхідні документи, оперативна група разом з адвокатом зайшла в квартиру. У приміщенні було виявлено близько двох сотень сумок з речами».

Безліч найрізноманітніших ікон, книги-оригінали релігійної тематики, які були написані ще в дев'ятнадцятому столітті, твори живопису Іллі Рєпіна, Василя Тропініна і Нікоса Сафронова.

Окрім того: столове срібло, пам'ятні монети, нагородна зброя з дозволами на ім'я Миколи Азарова, козацька шабля, нагороди і привітання від керівництва РФ і багато іншого.

За інформацією, яка є на даний момент, орієнтовна вартість усіх виявлених речей - кілька мільйонів доларів.