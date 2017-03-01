В Дарниці відкрили новий дитсадок

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про інспектування соціальної новобудови - дитсадка по вул. Вишняківська, 8-б (у процесі якого чиновники перевіряли стан готовності введення об’єкту в експлуатацію).

І ось, 29 грудня відбулося довгоочікуване відкриття дитячого дошкільного закладу (якому вже присвоєна нумерація дитсадок №791). На урочисту подію прибув навіть прем’єр-міністр України Володимир Гройсман!

Зрозуміло, що заходи безпеки були відповідні…

Окрім того, на захід з’явилися: мер Києва Віталій Кличко (у супроводі своїх заступників: Геннадія Пліса, Олександра Спасибка, Миколи Поворозника, Ганни Старостенко), директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслав Непоп, депутат Київради Володимир Гончаров, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий та інші.

Директору дитсадка вручили символічний ключ від закладу.

Дитсадок №791 оснащений згідно сучасних вимог. Розрахований на 14 груп (260 місць).

Вітаємо дарничан із появою нового дитячого садочка!