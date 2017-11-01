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В Дарниці відкрили новий ЦНАП.

Розміщено Срд, 01/11/2017 - 18:29

Районний сайт «Дарниця.org» свого часу інформував читачів про реконструкцію Центру надання адміністративних послуг (вул. Олійника, 21). Нагадаємо, що ЦНАП протягом довгого часу розташовувався в приміщенні Дарницької райдержадміністраціх (вул. Кошиця, 11).

І ось, нарешті, 29 грудня відбулося довгоочікуване відкриття ЦНАП по вул. Олійника, 21

На урочисту подію прибули: столичний очільник Віталій Кличко, заступники голови  КМДА Микола Поворозник та Олександр Спасибко, директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслав Непоп, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий, депутат Київради Володимир Гончаров та інші.

Нову будівлю оснащено згідно сучасних вимог


Тут є навіть дитяча кімната

Було:

Стало:

Будемо сподіватися, що новий ЦНАП стане більш зручним для дарничан в контексті комфортного очікування та отримання якісних послуг.

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