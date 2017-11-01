В Дарниці відкрили новий ЦНАП.
Районний сайт «Дарниця.org» свого часу інформував читачів про реконструкцію Центру надання адміністративних послуг (вул. Олійника, 21). Нагадаємо, що ЦНАП протягом довгого часу розташовувався в приміщенні Дарницької райдержадміністраціх (вул. Кошиця, 11).
І ось, нарешті, 29 грудня відбулося довгоочікуване відкриття ЦНАП по вул. Олійника, 21
На урочисту подію прибули: столичний очільник Віталій Кличко, заступники голови КМДА Микола Поворозник та Олександр Спасибко, директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ» В’ячеслав Непоп, в.о. голови Дарницької РДА Василь Лозовий, депутат Київради Володимир Гончаров та інші.
Нову будівлю оснащено згідно сучасних вимог
Тут є навіть дитяча кімната
Було:
Стало:
Будемо сподіватися, що новий ЦНАП стане більш зручним для дарничан в контексті комфортного очікування та отримання якісних послуг.
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