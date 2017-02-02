В Дарниці піймали автомобільних крадіїв

17 січня працівники оперативно-розшукового відділу карного розшуку столиці відпрацьовували Дарницький район щодо попереджень правопорушень.

Була отримана інформація від чергового про крадіжку із припаркованого автомобіля по пр-ту Григоренка.

Як виявилося, зловмисники, зі сканувавши сигналізацію викрали з автомобіля «Хюндай Соната» окуляри та взуття.

Потерпілий власник повідомив, що сума матеріального збитку становить 4500грн.

За кілька хвилин оперативники зупинили 21-річного киянина та його 25-річну подругу.

Правоохоронці вилучили у них викрадені речі та сканер. За допомогою останнього зловмисники «обійшли» автомобільну сигналізацію.

Встановлено, що затриманий киянин раніше судимий за грабіж та вчинення дорожньо-транспортної пригоди із тяжкими наслідками. Поліція перевіряє причетність кримінального дуету до скоєння інших злочинів.

Слідчо-оперативна група задокументовала правопорушення. Відомість про подію зареєстрована. Кримінальне провадження розпочали за ч.2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, передбачене покарання – до 5 років позбавлення волі.