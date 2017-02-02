В Дарниці піймали автомобільних крадіїв
17 січня працівники оперативно-розшукового відділу карного розшуку столиці відпрацьовували Дарницький район щодо попереджень правопорушень.
Була отримана інформація від чергового про крадіжку із припаркованого автомобіля по пр-ту Григоренка.
Як виявилося, зловмисники, зі сканувавши сигналізацію викрали з автомобіля «Хюндай Соната» окуляри та взуття.
Потерпілий власник повідомив, що сума матеріального збитку становить 4500грн.
За кілька хвилин оперативники зупинили 21-річного киянина та його 25-річну подругу.
Правоохоронці вилучили у них викрадені речі та сканер. За допомогою останнього зловмисники «обійшли» автомобільну сигналізацію.
Встановлено, що затриманий киянин раніше судимий за грабіж та вчинення дорожньо-транспортної пригоди із тяжкими наслідками. Поліція перевіряє причетність кримінального дуету до скоєння інших злочинів.
Слідчо-оперативна група задокументовала правопорушення. Відомість про подію зареєстрована. Кримінальне провадження розпочали за ч.2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, передбачене покарання – до 5 років позбавлення волі.
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