В Дарниці піймали автомобільних крадіїв | Дарниця.org

В Дарниці піймали автомобільних крадіїв

Розміщено Чтв, 02/02/2017 - 11:59

17 січня працівники оперативно-розшукового відділу карного розшуку столиці відпрацьовували Дарницький район щодо попереджень правопорушень.
Була отримана інформація від чергового про крадіжку із припаркованого автомобіля по пр-ту Григоренка.
Як виявилося, зловмисники, зі сканувавши сигналізацію викрали з автомобіля «Хюндай Соната» окуляри та взуття.

Потерпілий власник повідомив, що сума матеріального збитку становить 4500грн.
За кілька хвилин оперативники зупинили 21-річного киянина та його 25-річну подругу.

Правоохоронці вилучили у них викрадені речі та сканер. За допомогою останнього зловмисники «обійшли» автомобільну сигналізацію.
Встановлено, що затриманий киянин раніше судимий за грабіж та вчинення дорожньо-транспортної пригоди із тяжкими наслідками. Поліція перевіряє причетність кримінального дуету до скоєння інших злочинів.
Слідчо-оперативна група задокументовала правопорушення. Відомість про подію зареєстрована. Кримінальне провадження розпочали за ч.2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, передбачене покарання – до 5 років позбавлення волі.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить
Фабричная мебель для гостиной на сайте mebel-fabrika.com