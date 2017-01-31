В Дарниці ліквідували три пожежі

20 січня о 06:12 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій офісній будівлі на території одного з підприємств по вул. Клеманській.

На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів…

Як виявилось, пожежа виникла в коридорі загального користування на стіні в місці розташування розетки. Швидкому поширенню полум’я сприяла пластикова обшивка стін коридору, горіння супроводжувалось інтенсивним задимленням. Завдяки оперативним та скоординованим діям вогнеборців вже о 07:24 займання було локалізовано та попереджено подальше поширення полум’я. О 08:03 пожежу було ліквідовано. В результаті загоряння знищено покрівлю та перекриття на площі 250 кв. м, пошкоджено озоблення стін, офісна техніка та меблі.

На місці пожежі працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 56 чоловік особового складу.

Ймовірною причиною пожежі є коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням, проте остаточну причину встановить слідство.

Жертв та постраждалих під час пожежі немає.

22 січня о 02:50 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на території приватної садиби по Бориспільському шосе.

На місце події було направлено чергове відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, пожежа виникла в підвальному приміщенні приватного будинку. О 03:39 займання було локалізовано та попереджено подальше поширення полум’я, а о 03:57 ліквідовано. В результаті загоряння пошкоджено котел, особисті речі власника будинку, закопчено стіни та стелю підвального приміщення.

На місці пожежі було задіяно 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки, а також 10 чоловік особового складу.

Причина пожежі наразі встановлюється.

24 січня о 3:22 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в м.Києві надійшло повідомлення від очевидців про пожежу на автобусній зупинці по проспекту Бажана, 1.

На місце події негайно було направлено чергове відділення 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю рятувальники встановили, що пожежа почалась в 1-поверховому окремо розташованому приміщенні зупинкового комплексу, в металевому кіоску, а потім перекинулась на суміжне приміщення.

Внаслідок пошкоджено кавову машину, стіл, електричний обігрівач, чайник, крісло, холодильник,пластикову обшивку, закопчені стіни та стеля.

Вже о 4:07 вогнеборці ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

Причина пожежі наразі з’ясовується.