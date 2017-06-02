У Дарницької РДА в тренді відкриті каналізації?

Минулого місяця районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про виявлений на підході до Дарницької райдержадміністрації відкритий каналізаційний отвір. Нагадаємо, що незабаром небезпечну ділянку огородили незамудреним чином - просто прикривши зяючу діру старим дерев'яним віконним каркасом з палицями та обмотавши це «добро» скотчем.

Здавалося б це тимчасова міра безпеки, але ж ні: замість того, щоб покласти на каналізаційний отвір відповідну кришку – його просто прикрили бетонною плитою!

Між тим, знову ж таки неподалік головної будівлі Дарницького району помічена аналогічна проблема.

Цього разу вже заржавілий старий каналізаційний люк разом із супутнім елементом просто посунули в сторону.

Про мотив даного вчинку наразі судити складно: чи то міняти будуть, або ж відклали для подальшої здачі на металобрухт? Час покаже.

Але необхідно відслідковувати такі речі, інформувати відповідні органи та швидко (і головне якісно) усувати подібні проблеми!