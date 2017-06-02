У Дарницької РДА в тренді відкриті каналізації? | Дарниця.org

У Дарницької РДА в тренді відкриті каналізації?

Розміщено Пн, 02/06/2017 - 16:50

Минулого місяця районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про виявлений на підході до Дарницької райдержадміністрації відкритий каналізаційний отвір. Нагадаємо, що незабаром небезпечну ділянку огородили незамудреним чином - просто прикривши зяючу діру старим дерев'яним віконним каркасом з палицями та обмотавши це «добро» скотчем.

Здавалося б це тимчасова міра безпеки, але ж ні: замість того, щоб покласти на каналізаційний отвір відповідну кришку – його просто прикрили бетонною плитою!

Між тим, знову ж таки неподалік головної будівлі Дарницького району помічена аналогічна проблема. 

Цього разу вже заржавілий старий каналізаційний люк разом із супутнім елементом просто посунули в сторону.

Про мотив даного вчинку наразі судити складно: чи то міняти будуть, або ж відклали для подальшої здачі на металобрухт? Час покаже. 

Але необхідно відслідковувати такі речі, інформувати відповідні органи та швидко (і головне якісно) усувати подібні проблеми!

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить
Фабричная мебель для гостиной на сайте mebel-fabrika.com