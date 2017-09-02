У Дарниці з’явився нічний автобус

З 30 грудня 2016 року з метою забезпечення транспортного обслуговування пасажирів у нічні години з 23 год. до 6 год. ранку запроваджено рух нічного автобусного маршруту № 137 «Залізничний вокзал Центральний – станція метро «Харківська», що курсуватиме на постійній основі.

«Хочу зазначити, що організація руху нічного транспорту у Києві – одна із небагатьох петицій, яка не лише отримала більше 10 тисяч голосів, а й наразі втілюється в життя. Вартість проїзду у нічних маршрутах комунального підприємства «Київпастранс» поки що становитиме 3грн. Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н та автобусному маршруті № 137. Остаточна економічно обґрунтована ціна буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час. Маю надію, нові маршрути користуватимуться попитом серед киян та гостей столиці», - повідомляє генеральний директор КП «Київпастранс».

Маршрут руху нічного автобусного маршруту №137 додається: