У Дарниці з’явився нічний автобус | Дарниця.org

У Дарниці з’явився нічний автобус

Розміщено Чтв, 02/09/2017 - 14:48

З 30 грудня 2016 року з метою забезпечення транспортного обслуговування пасажирів у нічні години з 23 год. до 6 год. ранку запроваджено рух нічного автобусного маршруту № 137 «Залізничний вокзал Центральний – станція метро «Харківська», що курсуватиме на постійній основі.
«Хочу зазначити, що організація руху нічного транспорту у Києві –  одна із небагатьох петицій, яка не лише отримала більше 10 тисяч голосів, а й наразі втілюється в життя. Вартість проїзду у нічних маршрутах комунального підприємства «Київпастранс» поки що становитиме 3грн.  Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н та автобусному маршруті № 137. Остаточна економічно обґрунтована ціна буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час. Маю надію, нові маршрути користуватимуться попитом серед  киян та гостей столиці», - повідомляє генеральний директор КП «Київпастранс».
Маршрут руху нічного автобусного маршруту №137 додається:

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