У Дарниці п'яний чоловік погрожував жителям мотелю зброєю

В ніч на 18 січня в одному з мотелів Дарницького району стався інцидент. Близько третьої години ночі від адміністратора мотелю в поліцію надійшло повідомлення про те, що молода людина, яка знаходиться в даному закладі, поводиться неадекватно: погрожує всім зброєю і кричить.

На місце терміново прибула слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції.

На місці правоохоронці з'ясували: чоловік знаходився в нетверезому стані. Сам він із Запорізької області, раніше був судимий за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Правоохоронці виявили у правопорушника незареєстровану зброю, якою він погрожував громадянам.

За даним фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушника обрану міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.