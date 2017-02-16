У Дарниці комунальник вбив людину

12 лютого біля перехрестя по вул. Ахматової та Драгоманова, під час прибирання снігу водій вантажівки МАЗ, під'їжджаючи заднім ходом для навантаження снігу, не помітив електроопору і здійснив з нею зіткнення – внаслідок якого стовп електроопори впав на чоловіка, який просто проходив поруч по пішохідному тротуару.

Літня людина зазнала несумісних з життям травм. На місці події працювала слідчо-оперативна група та поліція, з'ясовувалися всі обставини загибелі людини.

Місце трагедії станом на 14 лютого…