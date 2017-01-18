А ти віддав свій голос за Громадський проект? | Дарниця.org

А ти віддав свій голос за Громадський проект?

Розміщено Срд, 01/18/2017 - 13:53

Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про впровадження програми бюджету участі, яка надає шанс звичайним громадянам втілити свій проект (по покращенню будинку, вулиці, району або навіть цілого міста) у життя.

Отже, наразі на голосуванні в Дарницькому районі знаходяться 45 проектів. Як бачимо, найактуальніші питання що турбують дарничан є «Освіта». На другому місці по нагальності розмістилися «Енергозбереження» та «Комунальне  господарство». Наступними галузями по важливості мешканців виступають «Навколишнє середовище» та «Культура і туризм». Перелік всіх категорій та кількість розміщених у них проектів додається.

Також, повний перелік поданих авторами проектів (для їх подальшої реалізації безпосередньо в Дарницькому районі) додається:
1. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ «Позняки-Комфорт»
2. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ "Флагман"
3. Облаштування дворової території будинку 12 вулиці Княжий Затон спортивним майданчиком
4. Безкоштовний Спорт Дітям
5. Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дарницького району
6. Ремонт фасаду Будинку дитячої та юнацької творчості "Дивоцвіт"
7. Теплий садочок № 7
8. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ "Джерело"
9. Фітнес парк "Озеро Лебедине"
10. Модернізація флюрографічного кабінету
11. Побудова сучасних дитячих майданчиків в "Монтессорі-сад"
12. City Solar Park
13. Енергозбереження у кожен дім
14. Фізична активність киян
15. Реконструкція басейну гімназії «Діалог»
16. Дитячий майданчик "УМКА"
17. Сучасний спортивно-ігровий майданчик для дітей - запорука успішного майбутнього!
18. Світлі Позняки
19. Встановлення твердопаливного котла в УЗН Дарницького району для опалення теплиць
20. Освітлення вул. Центральної
21. Подарунок новонородженому "Рости здоровим, малюк"
22. Відкритий мистецький простір «ПРОСТО НЕБА»
23. Розумне світло багатоповерхівок
24. Благоустрій Стежки здоров"я у парку "Партизанська слава"
25. Народний телемайданчик «ДАР-ТВ» з дитячою телешколою «Від А до Я»
26. Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення каналізаційних мереж.
27. Автобус для дитячих народних колективів ДЮЦу Дарницького району
28. Екологічний десант
29. Обстеження хребта у дітей за програмою "Постава"
30. Екопарк "Озеро Качине"
31. Допомога хворим з ДЦП та аутизмом
32. Соціальна послуга "Фізична реабілітація" як передумова освіти дітей з особливими потребами
33. «Biblioteka Hub» ім. Чехова Дарницького району м. Києва
34. Зелений театр
35. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ «Добровулик»
36. Створення Центру АРТ- Реабілітації для дітей особливої уваги
37. Комунікаційний простір бібліотек в інтернет середовищі
38. Кубок столиці (змагання з баскетболу для киян)
39. Зростаючі Позняки
40. Місто Тварин - найкращі майданчики для тренування собак
41. Парк для екстремального катання на велосипедах на Осокорках
42. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ "Статус+"
43. Впровадження технології QR-кодів на будівлях комунальної власності Дарницького району міста Києва
44. Створення навколо джерельного озера в мікрорайоні «Позняки-4» природного парку відпочинку
45. Встановлення антивандальних смітників в Дарницькому районі

Всі проекти перевірені та достойні втілення в життя. Тож обирайте та голосуйте!

Нагадаємо, що голосування триватиме до 29 січня 2017 року. Одна людина може проголосувати максимум за п’ять проектів.
https://gb.kievcity.gov.ua/projects?type=3&range=1%3A1000000&district%5B...
І наостанок трохи цікавої статистики

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