А ти віддав свій голос за Громадський проект?
Нещодавно, районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про впровадження програми бюджету участі, яка надає шанс звичайним громадянам втілити свій проект (по покращенню будинку, вулиці, району або навіть цілого міста) у життя.
Отже, наразі на голосуванні в Дарницькому районі знаходяться 45 проектів. Як бачимо, найактуальніші питання що турбують дарничан є «Освіта». На другому місці по нагальності розмістилися «Енергозбереження» та «Комунальне господарство». Наступними галузями по важливості мешканців виступають «Навколишнє середовище» та «Культура і туризм». Перелік всіх категорій та кількість розміщених у них проектів додається.
Також, повний перелік поданих авторами проектів (для їх подальшої реалізації безпосередньо в Дарницькому районі) додається:
1. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ «Позняки-Комфорт»
2. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ "Флагман"
3. Облаштування дворової території будинку 12 вулиці Княжий Затон спортивним майданчиком
4. Безкоштовний Спорт Дітям
5. Інноваційні комп’ютерні комплекси (1+15) для 7 шкіл Дарницького району
6. Ремонт фасаду Будинку дитячої та юнацької творчості "Дивоцвіт"
7. Теплий садочок № 7
8. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ "Джерело"
9. Фітнес парк "Озеро Лебедине"
10. Модернізація флюрографічного кабінету
11. Побудова сучасних дитячих майданчиків в "Монтессорі-сад"
12. City Solar Park
13. Енергозбереження у кожен дім
14. Фізична активність киян
15. Реконструкція басейну гімназії «Діалог»
16. Дитячий майданчик "УМКА"
17. Сучасний спортивно-ігровий майданчик для дітей - запорука успішного майбутнього!
18. Світлі Позняки
19. Встановлення твердопаливного котла в УЗН Дарницького району для опалення теплиць
20. Освітлення вул. Центральної
21. Подарунок новонородженому "Рости здоровим, малюк"
22. Відкритий мистецький простір «ПРОСТО НЕБА»
23. Розумне світло багатоповерхівок
24. Благоустрій Стежки здоров"я у парку "Партизанська слава"
25. Народний телемайданчик «ДАР-ТВ» з дитячою телешколою «Від А до Я»
26. Забезпечення аварійної служби Дарницького району машиною для прочищення каналізаційних мереж.
27. Автобус для дитячих народних колективів ДЮЦу Дарницького району
28. Екологічний десант
29. Обстеження хребта у дітей за програмою "Постава"
30. Екопарк "Озеро Качине"
31. Допомога хворим з ДЦП та аутизмом
32. Соціальна послуга "Фізична реабілітація" як передумова освіти дітей з особливими потребами
33. «Biblioteka Hub» ім. Чехова Дарницького району м. Києва
34. Зелений театр
35. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ «Добровулик»
36. Створення Центру АРТ- Реабілітації для дітей особливої уваги
37. Комунікаційний простір бібліотек в інтернет середовищі
38. Кубок столиці (змагання з баскетболу для киян)
39. Зростаючі Позняки
40. Місто Тварин - найкращі майданчики для тренування собак
41. Парк для екстремального катання на велосипедах на Осокорках
42. Облаштування вітродвигунів на даху висотного багатоквартирного будинку ОСББ "Статус+"
43. Впровадження технології QR-кодів на будівлях комунальної власності Дарницького району міста Києва
44. Створення навколо джерельного озера в мікрорайоні «Позняки-4» природного парку відпочинку
45. Встановлення антивандальних смітників в Дарницькому районі
Всі проекти перевірені та достойні втілення в життя. Тож обирайте та голосуйте!
Нагадаємо, що голосування триватиме до 29 січня 2017 року. Одна людина може проголосувати максимум за п’ять проектів.
https://gb.kievcity.gov.ua/projects?type=3&range=1%3A1000000&district%5B...
І наостанок трохи цікавої статистики
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