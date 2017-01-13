Суддю Дарницького суду рекомендують звільнити

11 січня на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів було прийнято рішення рекомендувати звільнити суддю Дарницького районного суду міста Києва Віктора Дубаса.

Нагадаємо, що в січні 2014 року вищезгаданий суддя заарештував на два місяці жителя Тернополя Андрія Шминдюка. Він був затриманий 23 січня 2014 року працівниками «Беркута» на вул. Щорса. Тоді співробітники правоохоронних органів затримали групу осіб, яких вони звинуватили в участі у масових акціях протесту, зокрема, в русі «Автомайдан».

Сам Андрій Шминдюк тоді заявив, що в акціях протесту він активної участі не брав, а на вул. Щорса його затримали по дорозі додому. Під час засідання Комісії суддя Віктор Дубас заявив, що всі дані ним раніше пояснення слід вважати недійсними.

Однак, в результаті Комісія все-таки прийняла рішення притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності і рекомендувала Вищій раді правосуддя звільнити Віктора Дубаса, у якого, до речі, в 2016 році закінчився п'ятирічний термін повноважень.

http://sud.ua/news/2017/01/11/99499-sydya-darnitskogo-rajsyda-kieva-v-dybas-rekomendovan-k-yvolneniyu?BPCTRY=2