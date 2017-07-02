Сміттєзвалище по вул. Тепловозна ліквідоване

Напередодні районний сайт «Дарниця.org» інформував читачів про несанкціоноване сміттєзвалище на вул. Тепловозна, 2.

Як стало відомо, величезний полігон сміття, який протягом тривалого часу тут розташовувався нарешті прибрали!

Територія повністю прибрана від сміття cилами комунального підприємства «Київкомунсервіс».

Кілька діб вантажівки вивозили відходи.

Слід зазначити про безліч звернень (стосовно незаконної діяльності даного сміттєзвалища), що надходили від мешканців, активістів та депутатів різних ланок. Ще у листопаді 2016 року нардепи від «Народного Фронту»: Сташук В., Войцеховська С., Ємець Л., Бойко О., Кривошея Г., Помазанов А. ініціювали колективне депутатське звернення.

Депутат Київради Володимир Гончаров та інші.

Нагадаємо, що територія по вул. Тепловозна була орендована приватним підприємством у ПАТ «Київський радіозавод» (угода за грудень 2014 р.). Але станом на грудень 2015 року договір було розірвано, орендоване майно повернуто власнику. Але вивезення сміття на ділянку тривало дотепер!

Навколо вже колишнього сміттєзвалища точився нереальний сморід. Доходило навіть до того, що громадський транспорт не завжди зупинявся на неподалік розташованій зупинці через своєрідний «аромат».

02 лютого 2017 року звідти вирушила остання вантажівка зі сміттям, прямуючи безпосередньо на 5-й полігон.