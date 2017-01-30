Смертельний удар пляшкою по голові

18 січня рано-вранці до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонувала киянка та повідомила, що по вул. Декабристів побачила закривавлену жінку.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з'ясувала: правоохоронців викликала сусідка загиблої, яка вийшла на прогулянку з собакою. Поруч із тілом закривавленої жінки лежала сумка та розбита пляшка.

Правоохоронці розслідують вбивство (встановлюють можливих свідків та очевидців події, розшукують зловмисника).

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.