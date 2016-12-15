Скандальну розливайку по вул. Вербицького, 32 закривати не збираються

Ще наприкінці серпня районний сайт «Дарниця.org» висвітлював крайнє обурення мешканців з приводу діяльності місцевої розливайки по вул. Вербицького, 32 (біля відділення «Ощадбанку»).

Дійшло навіть до того, що жителі ініціювали збір підписів з вимогою закрити даний генделик. Згодом громадська організація ініціювала колективне звернення на столичного очільника Віталія Кличка та Дарницьку райдержадміністрацію з проханням провести відповідну перевірку вищезгаданої розливайки та, у випадку виявлення порушень, припинити роботу закладу.

Але наразі відгукнулося лише Дарницьке управління поліції (внаслідок перенаправлення звернення Дарницкою РДА). Яке повідомило про те, що до осіб, які порушують громадський спокій поліцією складаються адмінпротоколи та проводяться профілактичні бесіди. Стосовно ж адміністрації розливайки, то з ними була проведена все та ж профілактична бесіда.

Ефективність методів роботи поліції просто вражає. Напевне, у жителів не повинно лишитись жодного сумніву в тому, що після подібних дій з боку правоохоронців проблема буде неодмінно вичерпана.