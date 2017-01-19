Що будують навпроти магазину «Billa» на Ревуцького? | Дарниця.org

Що будують навпроти магазину «Billa» на Ревуцького?

Розміщено Чтв, 01/19/2017 - 13:32

Беручи до уваги почастішання випадків незаконного спорудження об’єктів, дарничани починають все частіше «бити на сполох». Зокрема, мешканців непокоїть спорудження невідомого об'єкту на перетині вулиць Ревуцького, Ахматової та Тростянецької.

Одні жителі подейкують, що тут будують автомийку, інші вважають що йде спорудження АЗС, а треті схиляються до СТО. Тим не менш, переважна більшість громадськості виступає категорично проти будь-якого будівництва в даному місці.

Як бачимо, тут вже присутня будівля

Окрім того ведеться розриття та прокладання якихось комунікацій

У зв'язку з вищезазначеним, Громадська рада при Дарницькій РДА ініціювала запит на Дарницьку райдержадміністрацію з вимогою роз’яснити ситуацію, що склалася, а також надати відповідні дозвільні документи на будівництво невідомого об’єкту

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