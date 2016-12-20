Претенденти на голову Дарницької РДА провалили іспит

Як анонсувалося раніше, 15 грудня в приміщенні Національного агентства України з питань державної служби відбувся другий етап конкурсу на заміщення вакантної посади голови Дарницької райдержадміністрації, на якому претенденти проходили ситуаційні завдання.

https://youtu.be/M8hLpC3XZyc?list=PLaJadHc6CtAdg8VHMKA8FwvJN0ak3zxdV

Всього в данному етапі взяли участь 13 кандидатів, 12 з яких «провалили» ситуаційні завдання.

Накращі результати продемонстрував кандидат Сергій Осьмак, який впевнено випередив своїх конкурентів за кількістю набраних балів. І лише останній теоретично мав бути допущений до фінального етапу конкурсу – співбесіди. Тим не менш, згідно конкурсної процедури у фінал повинні пройти як мінімум 2 претенденти. Тож переможця на зайняття вакантної посади голови Дарницької РДА так і не було визначено, у зв'язку з чим буде оголошено повторний конкурс.

https://youtu.be/xlxi-PJk1I4

Слід зауважити, що в день проходження першого етапу конкурсу (05 грудня) громадська організація ініціювала запит на Адміністрацію Президента України, з проханням надати наступну інформацію:

Згодом, в отриманому від Адміністрації Президента України листі вказується, що запит перенаправлено до Національного агентства України з питань державної служби.

Після чого надійшла відповідь від вищезгаданого агентства, в якому інформується , що станом на 05 грудня до Комісії надійшло 26 пакетів документів від претендентів. Після відбору до участі у конкурсі було допущено 19 осіб. Як бачимо, список осіб (які подали документи на участь у конкурсі на зайняття вакантної посади голови Дарницької РДА ) агентство так і надало. Тим не менш вказавши наприкінці листа про додаток на 1-му аркуші (на якому теоретично міг знаходитися запитуваний перелік). Та по факту – список так і надіслали…