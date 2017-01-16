Пожежа (Вербицького, 8).doc

08 січня в одній з квартир на 5-му поверсі 9-ти поверхового будинку по вул. Вербицького, 8 сталася пожежа.

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділі столичної служби порятунку «101». Рятувальники не допустили поширення вогню до інших приміщень і досить швидко пожежу було усунено. До гасіння залучили 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 21-го бійця особового складу. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 8 мешканців будинку.

Жителька квартири, жінка 1938 року народження не постраждала. Вона розповіла, що на годину вийшла з кімнати, а коли повернулася, то все вже було охоплено густим димом. Сильне задимлення спостерігалось безпосередньо в самому під'їзді.

Причини загоряння встановлюються.