Пожежа (Вербицького, 8).doc | Дарниця.org

Пожежа (Вербицького, 8).doc

Розміщено Пн, 01/16/2017 - 21:47

08 січня в одній з квартир на 5-му поверсі 9-ти поверхового будинку по вул. Вербицького, 8 сталася пожежа.

На місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділі столичної служби порятунку «101». Рятувальники не допустили поширення вогню до інших приміщень і досить швидко пожежу було усунено. До гасіння залучили 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 21-го бійця особового складу. Під час гасіння пожежі на безпечну відстань було виведено 8 мешканців будинку.

Жителька квартири, жінка 1938 року народження не постраждала. Вона розповіла, що на годину вийшла з кімнати, а коли повернулася, то все вже було охоплено густим димом. Сильне задимлення спостерігалось безпосередньо в самому під'їзді.

Причини загоряння встановлюються.

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