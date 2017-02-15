«Порційна видача» запитуваної інформації від Міністерства юстиції

Районний сайт «Дарниця.org» ще у далекому 2015 році публікував інформацію про перелік всіх інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, об’єднань, спілок, благодійних фондів, тощо), які зареєстровані в Дарницькому районі.

А також перелік всіх політичних осередків Дарницького району станом знову ж таки на 2015 рік.

І ось, два роки потому вже Громадська рада при Дарницькій РДА ініціювала запит до Головного територіального управління юстиції у місті Києві, з проханням надати майже аналогічну інформацію станом на кінець 2016 року.

В отриманій від Головного територіального управління юстиції у місті Києві відповіді зауважується, що наразі надати вищ

езгадану інформацію немає змоги – адже програмні засоби автоматизованої інформаційної системи Єдиного державного реєстру не дають такої технічної можливості. Тобто поставити фільтр «Дарницький район» і здійснити відбір організацій та політичних осередків неможливо.

Кому це вигідно? Звісно ж державі а не громадськості. А навіщо оприлюднювати всю наявну базу (яка безумовно є в наявності), якщо її можна видавати «порційно». Відтепер ви не зможете виокремити подібну інформацію (по районам, містам, тощо), вам доведеться вводити чіткі параметри пошуку.

Публічні заяви влади про її відкритість це безумовна правда. Але двозначна - бо з якого боку подивитись…