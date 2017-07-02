По пр-ту Григоренка з’являться нові світлофори

Ще у жовтні минулого року районний сайт «Дарниця.org» висвітлював невдоволення мешканців щодо небезпечних пішохідних переходів по пр-ту Григоренка.

Справа в тому, що цими пішохідними переходами майже щодня користуються сотні дітей, які прямують до навчальних закладів (зокрема – до розташованих неподалік двох шкіл і двох дитячих садків). Однак, дані переходи облаштовані лише дорожньою розміткою та відповідним знаком.

А от автівки тут зазвичай проносяться на великій швидкості. Як наслідок – щороку на даній ділянці дороги відбувається до 6-8 ДТП, коли машини збивають дітей… Тож занепокоєння батьків цілком обґрунтоване.

У підсумку, громадська організація ініціювала листа на столичного очільника Віталія Кличка та комунальної корпорації «Київавтодор» з проханням встановити на найбільш пожвавленій пішоходами ділянці дороги (пр-т Григоренка, 23) світлофори або «лежачих поліцейських».

Отже, першим відгукнулася комунальна корпорація «Київавтодор», повідомивши про те, що дане питання відноситься до компетенції КП «Київдорсервіс» (у підсумку, перенаправивши листа до комунального підприємства).

Після чого надійшла відповідь від Департаменту транспортної інфраструктури (КМДА). Який поінформував, що спільними силами департаменту та КП «Київдорсервіс» доопрацьовується проект змін до розпорядження №900 «Про впровадження світлофорного регулювання та влаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху транспортних засобів на вулицях і дорогах м. Києва». Якраз останнім передбачено впровадження світлофорного регулювання по пр-ту Григоренка, 23.

Тож чекаємо появи нових світлофорів!

А наразі небезпечні пішохідні переходи мають наступний вигляд