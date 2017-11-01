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Підлітки пограбували церкву

Розміщено Срд, 01/11/2017 - 12:05

28 грудня до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на території Собору святої Ольги (вул. Вербицького, 3б).

На місце події прибули наряди патрульної поліції і слідчо-оперативна група Дарницького УП.

Як з’ясувалося, за словами 62-річної працівниці церкви: ввечері до неї підійшли двоє підлітків, завдали їй тілесних ушкоджень і під загрозою ножа заволоділи скринькою для пожертвувань, в якій знаходилися кошти.
Прикмети хлопців були передані оперативним підрозділам і поліцейським. Незабаром неподалік від місця скоєння злочину поліцейські затримали двох 13-річних підлітків. У скоєному злочині вони повністю зізналися. За вчинення святотатства хлопці понесуть відповідальність.

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