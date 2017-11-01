Підлітки пограбували церкву

28 грудня до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про вчинення розбійного нападу на території Собору святої Ольги (вул. Вербицького, 3б).

На місце події прибули наряди патрульної поліції і слідчо-оперативна група Дарницького УП.

Як з’ясувалося, за словами 62-річної працівниці церкви: ввечері до неї підійшли двоє підлітків, завдали їй тілесних ушкоджень і під загрозою ножа заволоділи скринькою для пожертвувань, в якій знаходилися кошти.

Прикмети хлопців були передані оперативним підрозділам і поліцейським. Незабаром неподалік від місця скоєння злочину поліцейські затримали двох 13-річних підлітків. У скоєному злочині вони повністю зізналися. За вчинення святотатства хлопці понесуть відповідальність.