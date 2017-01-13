Перелік всіх пунктів обігріву Дарницького району

У зв’язку з сильними морозами та з метою надання допомоги особам без визначеного місця проживання в Дарницькому районі відкрилися та функціонують пункти обігріву (в яких відвідувачі можуть зігрітися теплим чаєм, що видається в одноразовому посуді) та просто побути в теплому приміщенні.

Пункт обігріву по вул. Харківське шосе, 57

Перелік із місцезнаходженням та графіком роботи всіх пунктів обігріву в Дарницькому районі - додається

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