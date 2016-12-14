Перелік всіх інтернет-провайдерів Дарницького району

Інколи дії інтернет-компаній просто вражають своєю нахабністю. Наприклад у 2-му під’їзді житлового будинку по вул. Олійника, 17 інтернет-провайдер «Triolan» свого часу проклав свою мережу банально висвердливши наскрізні діри на поверхах, після проведення яких навіть не спромігся прибрати за собою купи пилу та сміття.

Беручи до уваги актуальність діяльності інтернет-провайдерів, Громадська рада при Дарницькій РДА ініціювала запит на Дарницьку райдержадміністрацію з проханням прояснити наступні питання

Невдовзі надійшла відповідь від останньої, яка повідомила про те, що договори між Дарницькою РДА та інтернет-провайдерами на розміщення обладнання інтернет-мереж не укладаються. Також поінформувавши про те, що розпорядником даної інформації є комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» на яке, власне, й було перенаправлено запит

А от від КП «Київжитлоспецексплуатація» листа довелося чекати більш ніж довго. Комунальне підприємство спромоглося надати відповідь лише через 40 діб (і це враховуючи той факт, що відповідь на запит на отримання публічної інформації згідно п.1 ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повинен надаватися на протязі 5-ти робочих днів!).

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

Проте, краще пізно ніж ніколи! Отже, порядок прокладання телекомунікаційних мереж в будинках комунальної власності викладено в рішеннях Київради від 14.07.2011 №378/5765 «Про питання впорядкування діяльності суб’єктів господарювання в галузі зв'язку та інформаційних технологій» та від 03.09.2015 №943/1807 «Про впорядкування користування об’єктами комунальної власності територіальної громади міста Києва при будівництві та експлуатації телекомунікаційних мереж».

Перелік всіх інтернет-компаній, які здійснюють свою діяльність на території Дарницького району та з якими вищезгадане комунальне підприємство уклало відповідні договори додається. Слід зауважити, що у даному списку інтернет-компанія «Triolan» відсутня (можливо внаслідок діяльності на всій території України).