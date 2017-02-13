На вул. Зарічній будівельник випав із 4-го поверху | Дарниця.org

На вул. Зарічній будівельник випав із 4-го поверху

Розміщено Пн, 02/13/2017 - 21:17

31 січня в багатоповерхівці по вул. Зарічна будівельник випав з 4-го поверху багатоповерхівки і розбився.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції столиці.
«На території недобудованої багатоповерхівки столяр впав з балкона 4-го поверху і загинув. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 43-річний житель Рівненської області. За попередньою інформацією, чоловік виконував роботу без ременя безпеки», - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції столиці.
Поліція з'ясовує обставини трагедії. Розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.

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