На вул. Зарічній будівельник випав із 4-го поверху

31 січня в багатоповерхівці по вул. Зарічна будівельник випав з 4-го поверху багатоповерхівки і розбився.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції столиці.

«На території недобудованої багатоповерхівки столяр впав з балкона 4-го поверху і загинув. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 43-річний житель Рівненської області. За попередньою інформацією, чоловік виконував роботу без ременя безпеки», - йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції столиці.

Поліція з'ясовує обставини трагедії. Розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.