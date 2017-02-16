На вул. Ревуцького таки будується скандальна автозаправка

Місяць тому районний сайт «Дарниця.org» висвітлював резонансне будівництво незрозумілого об’єкту на перетині вулиць Ревуцького, Ахматової та Тростянецької (біля магазину «Billa»).

Нагадаємо, що думки мешканців щодо цільового призначення даного спорудження розділилися: дехто стверджував що тут буде автомийка, інші вважали що йде спорудження АЗС, а треті схилялися до СТО. Тим не менш, жителі виступали проти всіх перелічених варіантів. Тоді ж Громадська рада при Дарницькій РДА ініціювала запит з вимогою надати відповідні дозвільні документи на будівництво вищезгаданого об’єкту.

На жаль, справдились найгірші очікування: Рішенням Київради від 11.02.2016 № 110/110 передано ТОВ «Гуель Парк» в оренду на 15 років земельну ділянку для розміщення та експлуатації будівель і споруд для додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій на перетині вул. Ахматової, Ревуцького із земель комунальної власності територіальної громади міста Києва. Отже, тут будується багатопаливна автозаправна станція (БП АЗС) та відкрита автостоянка. А фактично забудовник може спорудити що завгодно, що хоч трохи пов’язане з транспортними послугами.

Зверніть увагу - у рішенні Київради не згадується жодного слова про автозаправну станцію, тільки формулювання: «Передати земельну ділянку з видом використання для експлуатації та обслуговування будівлі сервісного обслуговування водіїв та пасажирів з відкритою автостоянкою (для розміщення та експлуатації будівель і споруд для додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій)». Тобто суцільна «вода» - все завуальовано і туманно.

Проте, у дозволі на виконання будівельних робіт (який видала Державна архітектурно-будівельна інспекція України) вже фігурує «АЗС».

Слід зауважити, що окремі депутати Київради підтримують громадськість та виступають проти будівництва даної автозаправки: ініціюють мирні акції, спілкуються з правоохоронцями, розглядають дане питання на комісіях Київради…

Навіть створили робочу групу з питань перевірки законності розміщення автозаправної станції на перетині вул. Ревуцького та вул. Ахматової.

До речі, зібрано близько 1,500 підписів мешканців, які виступають проти скандального будівництва.

Дане питання також порушувалося на засіданні Координаційного комітету Громадських рад при районних в м. Києві державних адміністраціях (що проходило в приміщенні Дарницької райдержадміністрації).

Тим не менш, суттєвих зрушень щодо заборони спорудження немає - на сьогодні будівництво об’єкту триває…