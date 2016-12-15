На реконструкцію Бортницької станції аерації виділять 40 млн.грн.

12 грудня на пленарному засіданні Київради депутати затвердили програму соціально-економічного розвитку Києва на 2017 рік.

Відповідно до програми соціально-економічно розвитку, орієнтовний обсяг капітальних видатків на 2017 рік складає 6323,1 млн.грн.

На транспортну галузь передбачено 2565,6 млн грн, у тому числі на будівництво та реконструкцію об’єктів дорожньої-транспортної інфраструктури - 1 428,7 млн.грн. Заплановано будівництво та реконструкція автошляхів та транспортних вузлів міста (1070 млн.грн.), будівництво та реконструкція трамвайних та тролейбусних ліній (301,4 млн.грн.), будівництво світлофорних та дорожніх об’єктів (57,3 млн.грн.).

Також планується розвиток мережі метрополітену. На зведення метро на житловий масив «Виноградар» передбачено 20 млн.грн., стільки ж закладено на будівництво дільниці від ст. «Академмістечко» до ст. «Новобіличі». Ще 4 млн.грн. піде на реконструкцію системи автоматичної пожежної сигналізації на об’єктах метрополітену.

На придбання рухомого складу для міста передбачено — 488,5 млн.грн. На ці кошти планується придбати 59 автобусів, 16 тролейбусів та 2 трамвайних вагони.

На житлово-комунальне господарство у рамках програми соціально-економічного розвитку закладено 1595,9 млн.грн.

Передбачається впровадження енергозберігаючих заходів у житлових будинках та бюджетних закладах:

40 млн.грн. – встановлення ІТП в житлових будинках та бюджетних закладах;

37,8 млн.грн. – встановлення теплолічильників та систем моніторингу;

26,3 млн.грн. – термосанація закладів освіти;

5,5 млн.грн. – реконструкція інженерних мереж із застосуванням відновлювальних джерел.

Також заплановано модернізувати 115 ліфтів у житлових будинках, на це виділено 90 млн.грн.

Передбачена реконструкція та будівництво об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства: на спорудження 54 об'єктів каналізації та водопроводів закладено 227,7 млн.грн., в тому числі 46,1 млн.грн. на будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора.

На реконструкцію Бортницької станції аерації заплановано 40 млн.грн.

На протиаварійні роботи на 11-ти найбільш зсувонебезпечних ділянках у столиці спрямують 69,8 млн.грн.

На покращення екологічного стану навколишнього середовища та умов проживання мешканців столиці та прилеглих селищ закладено 64,9 млн.грн.

На благоустрій столиці передбачено 346 млн.грн., у тому числі 152,5 млн.грн. – на капітальний ремонт парків і скверів та 28,9 млн.грн. – на реконструкцію очисних та інженерних споруд та пляжів (оз. Тельбін і Опечень, ост. Труханів і Долобецький та ін.).

На освітню галузь спрямують 980,3 млн.грн.

«Також передбачається розвиток мережі закладів освіти. Мова йде про будівництво нових шкіл, реконструкцію дошкільних навчальних установ. Так, приміром, у Дарницькому районі столиці планується будівництво школи та дитячого дошкільного закладу. На це у програмі соцекономрозвитку ми заклали 51 мільйон та 34,8 мільйона гривень відповідно. Виділяємо ще 85 мільйонів на зведення ліцею в 6-му мікрорайоні жилмасиву Осокорки-Північні», - зазначив голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков.

На охорону здоров'я та соціальний захист у програмі на 2017 рік передбачено 703,5 млн.грн.

Заплановані видатки на культуру становлять 303 млн.грн. Програму соціально-економічного розвитку на 2017 рік підтримали 73 депутати.