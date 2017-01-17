Мешканець квартири отруївся чадним газом | Дарниця.org

Мешканець квартири отруївся чадним газом

Розміщено Втр, 01/17/2017 - 09:59

05 січня в житловому будинку по вул. Заслонова, 22 сталася пожежа.
Як стало відомо згодом, вогонь спалахув в одній із квартир на 3-му поверсі 5-ти поверхового будинку. По прибуттю на місце події пожежники з’ясували, що пожежа сталася в одній із 4-ох кімнат. До гасіння пожежі були залучені 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 16 чоловік особового складу. Бійці зі стихією швидко ліквідували полум’я.

Під час пожежі 77-річний мешканець квартири отруївся чадним газом та отримав опіки голови і тіла. Потерпілого було госпіталізовано в опіковий центр міської лікарні.
За попередніми даними, причиною займання стало необережне поводження чоловіка з вогнем, ймовірно підпал.

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