Мешканці незадоволені появою ярмарки в Бортничах

Не так давно, за ініціативи депутата Київради Андрія Задерейка в мікрорайоні Бортничі щочетверга та щоп’ятниці з’явилася сільськогосподарська ярмарка (інформацію можна було отримати на сторінці громадської приймальні депутата).

Не зовсім і сільськогосподарська, адже на ній можна придбати і товари побутового призначення, та навіть хутряні шапки. Мешканці зауважують, що внаслідок цього «нововведення» біля їхніх будинків відтепер постійний гамір, бруд і дуже складно не тільки проїхати на автівці безпосередньо до свого під'їзду, а й дійти до зупинки міського транспорту. Адже торгівельні лотки розміщенні в хаотичному порядку та невпорядковані.

В той же час, відомо, що не допускається реалізація продуктів тваринного та рослинного походження без наявності відповідних документів та проведення їх ветеринарно-санітарної експертизи, а реалізація продуктів, що швидко псуються, харчових продуктів тваринного походження без належного торговельно-технологічного обладнання з підключенням його електроживлення, спецодягу та інвентарю взагалі заборонена.

Цікаво, хто проводить ветеринарно-санітарну експертизу м’ясних та молочних продуктів, що реалізуються на так званому сільськогосподарському ярмарку? Чи для депутатів правила не писані, вони все вирішують через дзвінок «потрібним людям»?

То кому вигідна організація ярмарки під вікнами дарничан - жителям чи депутату?

Та й взагалі, яка можна було ініціювати і прийняти рішення, що ярмарок (в розумінні – стихійна торгівля), повинен проводитися прямо під вікнами житлових будинків? Адже в Бортничах достатньо місць, які більш придатні длшя проведення подібних заходів і не будуть заважати нормальній життєдіяльності мешканців.

В свою чергу, мимоволі напрошується питання: чому пан Задерейко не облаштує в Бортничах біля свого будинку ярмарку? Чи для нього це місце має особливе значення?..