Ліфти в будинку по вул. Кошиця, 9 скоро відремонтують

Ще на початку грудня районний сайт «Дарниця.org» висвітлював невдоволення мешканців 2-го під’їзду житлового будинку по вул. Кошиця, 9 з приводу непрацюючих ліфтів. Тоді ж громадська організація ініціювала листа на Дарницьку райдержадміністрацію з проханням привести ліфти до нормального технічного стану.

Отже, давайте розглянемо отриману від Дарницької РДА відповідь. Працівниками ТДВ «Укрліфтсервіс» було проведено обстеження даних ліфтів, в результаті якого виявлено, що у пасажирському потрібна заміна такого собі редуктора. Запчастину вже замовлено і незабаром роботу ліфта буде відновлено.

До речі ліфти у вищезгаданому будинку введені в експлуатацію ще у 1992 році. Між тим, заміна та модернізація ліфтів здійснюється після 25 років їх експлуатації. Адміністрація наголошує на тому, що жителям необхідно дбайливо ставитися до обладнання, тощо.

Але ж шановні! 25-й рік введення ліфтів в експлуатацію вже почався! Чи Дарницька РДА вже настільки звикла відповідати банальними відписками на подібні скарги щодо незадовільної роботи ліфтів, що навіть не відслідковує дати їх заміни (модернізації)?!. Агов, вже час міняти ліфтові кабіни або принаймні капітально їх модернізувати!Але ж шановні! 25-й рік введення ліфтів в експлуатацію вже почався! Чи Дарницька РДА вже настільки звикла відповідати банальними відписками на подібні скарги щодо незадовільної роботи ліфтів, що навіть не відслідковує дати їх заміни (модернізації)?!. Агов, вже час міняти ліфтові кабіни або принаймні капітально їх модернізувати!