Куди подіти стару Новорічну ялинку? | Дарниця.org

Куди подіти стару Новорічну ялинку?

Розміщено Втр, 01/24/2017 - 15:17

Ось і закінчилися Новорічні свята. І тепер у свідомих мешканців, які прикрасили своє житло яскравою ялинкою або сосною, виникає цілком логічне питання – а куди ж подіти старе хвойне дерево?
Виявляється, комунальне об’єднання «Київзеленбуд» відкрило у Києві 10 пунктів для утилізації новорічних ялинок! Зокрема, в Дарницькому районі вищезгаданий пункт працює за адресою вул. Тростянецька, 58а.

З повним переліком пунктів прийому новорічних дерев у столиці можна ознайомитися тут

Утилізуйте ялинки правильно з користю для екології міста!

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