14 грудня в приміщенні палацу культури «Дарниця» пройшов щорічний конкурс-фестиваль «Дарниця талантами славиться - 2016».

Серед присутніх - депутати Київради: Віталій Павлик, Олександр Гончаров, Лариса Дегтярьова, Юрій Сулига. Також свято відвідали начальник Управління освіти Дарницького району Євгенія Списовська та голова ГО «Рада батьків міста Києва» Юрій Вітомський.

На гостей чекало святкове нагородження та гала-концерт переможців. Всього у конкурсному відбору (який тривав впродовж листопада) взяли участь понад 1100 учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Дарницького району.

Головні нагороди – Гран-прі здобули наступні учасники:

Очеретяна Таїсія, (гімназії № 290)

Бойкова Ніна (гімназії № 315)

Круценко Марія (ліцей № 303)

Тріо: Кірова Христина, Назаренко Анастасія та Наумова Ганна (гімназія «Київська Русь»)

Соколова Олександра ( Центр дитячої та юнацької творчості)

Кірова Кристина (гімназія «Київська Русь»)

Кущ Дарина (гімназії № 315)

Хореографічний ансамбль «Країна танців» (спеціалізована школа № 274)

Вітаємо переможців!