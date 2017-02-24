Колишнього члена Громадської ради при Дарницькій РДА піймали на хабарі

Станіслав Вітковский – колишній член Громадської ради при Дарницькій РДА.

Після року роботи у консультативно-дорадчому органі при районній адміністрації, перестав з’являтися на засідання, внаслідок чого був виключений зі складу за відсутність на засіданнях Громадської ради при Дарницькій РДА без поважних причин більше 2-ох разів. Після цього зник з поля діяльності безпосередньо у Дарницькому районі…

А наразі, за інформацією Генпрокурора Юрія Луценка, Генінспекція затримала Станіслава Вітковського, який, представляючись працівником Генеральної прокуратури України, демонструючи зв’язки з громадськими антикорупційними активістами, вимагав у директора КП «Лісове господарство Конча-Заспа» 5,000 дол. за припинення подання запитів до контролюючих органів щодо діяльності даного комунального підприємства.

За іншою інформацією, пан Вітковський (разом з подільницею Галиною Белей) попався на хабарі у сумі 10,000 дол.

Відомо, що Станіслав Вітковський після складання повноважень члена Громадської ради при Дарницькій РДА співпрацював з Громадською радою при КМДА, безпосередньо з Київською міською державною адміністрацією та Генеральною прокуратурою України.

Окрім того працює помічником нардепа Дмитра Білоцерковця (який, за сумісництвом є радником столичного мера).

Проте, сам Білоцерковець відхрещується від свого помічника.

Також, Станіслав Вітковський був довіреною особою заступника Кличка – Петра Пантелєєва.

Подейкують, що пійманий на хабарі «активіст» був «наглядачем» - збирав із комунальних підприємств кошти та передавав їх вищезгаданому «вищому керівництву».