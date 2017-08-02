Коли асфальт із каналізацією вже «вирушають під землю» | Дарниця.org

Коли асфальт із каналізацією вже «вирушають під землю»

Розміщено Срд, 02/08/2017 - 12:02

На протязі кількох місяців на відстані 50-ти метрів до автобусної зупинки (перетин вул. Харківське шосе та Здолбунівської (навпроти церкви Феодосія Чернігівського)) знаходиться ось такий каналізаційний люк.

Мешканці стверджують, що час від часу хтось намагається відремонтувати дану ділянку, проте одних намагань замало – адже проблема до цього часу не вирішена.
Фото станом на 20 листопада

Фото станом на 24 листопада

Фото станом на 22 грудня

Враховуючи вищевикладене, громадська організація ініціювала звернення до Київської міської державної адміністрації з проханням якомога швидше привести асфальтне покриття та каналізаційну споруду но нормального технічного стану.

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