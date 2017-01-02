Кличко закриває очі на сміттєзвалища Дарницького району

Мешканці Дарницького району вже давно б’ють на сполох з приводу несанкціонованих сміттєзвалищ на території району. Зокрема, про величезний полігон сміття на вул. Тепловозна. Дійшло навіть до того, що депутати Київради та навіть депутат Верховної Ради України вже тицяють носом Київську міську державну адміністрацію внаслідок бездіяльності останньої по вирішенню вищезгаданої проблеми.

Так, нардеп Олександр Супруненко ініціював листа на Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з приводу ліквідації резонасного сміттєзвалища.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман та голова Верховної Ради Андрій Парубій в свою чергу вказали столичному меру на нагальні проблеми. В черговий раз від нього вимагають ліквідувати двометрове звалище по вул. Тепловозна. Між тим, раніше Кличко заявляв, що проблема вирішена і ніякого звалища немає. При цьому, за даними самого Віталія Кличка, станом на 10.11.2016 року зі звалищем, мовляв, уже було покінчено, а посадові особи ПАТ «Київський радіозавод», за яким обліковується ділянка, і ТОВ «Магнер Рісайклінг» (користувачі цієї ділянки) залучені до адміністративної відповідальності.

Однак, як стверджує нардеп-мажоритарник Олександр Супруненко, слова мера, по суті, - лише пил в очі. Адже щодня фіксуються факти підвезення відходів приватними сміттєвозами на відповідну звалище і гори сміття видніються навіть через двометровий паркан. Вважаю, що причиною подібної ситуації є неналежна і несистемна робота посадових осіб Київської міської державної адміністрації», - зауважує пан Супруненко.

Слід зазначити, що свого часу депутат Київради Володимир Гончаров ініціював низку листів щодо ліквідації даного сміттєзвалища.

У підсумку отримані відписки: Київська держадміністрація та Дарницька райдержадміністрація запевняють, що даним питанням повинне займатися підпорядковане КМДА комунальне підприємство «Київкомунсервіс». А от КП «Київкомунсервіс» інформує про те, що це відноситься до сфери повноважень районних адміністрацій (у даному випадку – Дарницької РДА).

Ось так, столичний мер Віталій Кличко протягом довгого часу зневажливо ставився до закликів депутатів Київради нарешті звернути увагу на несанкціоноване звалище твердих побутових відходів по вул. Тепловозна, а тепер вже за вирішення проблеми береться Кабмін та Верховна Рада України! Будемо сподіватися що ситуація нарешті зрушиться з мертвої точки і державні органи не будуть шукати крайнього, а нарешті фактично ліквідують сміттєзвалище з обов’язковим вжиттям відповідних заходів з метою унеможливлення його подальшого утворення.