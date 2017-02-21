Кличко ігнорує Дарницький суд

Мера Києва Віталія Кличка оштрафували на 640 гривень за неповагу до суду. Столичний очільник вже вчетверте не з’явився до Дарницького суду, куди його викликали в якості свідка у кримінальній справі щодо скандальної забудови на Осокорках.

Про це повідомив активіст Володимир Тищенко. Як зазначає активіст: «Через очевидну неповагу до суду, суддя Дарницького районного суду Любов Сизова оштрафувала Кличка на 640 гривень та знову виписала йому повістку».

За словами Тищенка, Кличку вручили повістку до суду на засіданні Київради 09 лютого, однак на засідання суду 10 лютого мер все одно не прийшов.

«Причиною ухиляння мера від суду є те, що він не бажає свідчити у даній справі, оскільки йому доведеться визнати свою бездіяльність, внаслідок якої були травмовані десятки активістів на Осокорках. Тоді громада знесла незаконно встановлений паркан біля станції метро «Осокорки», який охороняли десятки «тітушок» забудовника, що й спричинило масову бійню», - пояснив Тищенко.

Він також додав, що оскільки Кличко є основним свідком по даній справі, то у разі, якщо він вп’яте проігнорує повістку, у судді не залишиться іншого вибору, як задовольнити його клопотання про примусовий привід мера.

Аналогічна ситуація сталася ще з одним свідком даної справи - депутатом Верховної ради України Дмитром Білоцерковцем, якого також за неповагу до суду оштрафували та знову викликали до суду 06 березня на 14:00».

Як повідомив «Українській правді. Київ» нардеп і радник мера Києва з питань благоустрою Дмитро Білоцерковець, жодних повісток до суду він не отримував, а рішення про штраф оскаржуватиме.

«Мені офіційно жодних повісток не приходило за місцем роботи. Єдиний раз було ще минулого року, що пан Тищенко у їдальні Київради показував – не вручав, бо не має таких повноважень, – а показував якусь повістку. Але там було прізвище БілоцеркІвець», - сказав нардеп.

«Я тоді попросив пана Тищенка, щоб повістку написали правильно і прислали мені за місцем роботи», - додав Білоцерковець.

Він зауважив, що не має наміру ігнорувати суд, і у випадку, якщо буде повістка, то прийде і буде свідчити.

«Якщо ж суд дійсно виніс штраф, то я зі свого боку буду оскаржувати його у суді, бо мене ніхто не повідомляв, ніяких повісток я не отримував», - сказав народний обранець.

Нагадаємо, що у 2014 році біля метро «Осокорки» планували звести торговий центр. Однак громадськість переважною більшістю виступила проти спорудження ТЦ. Активні протести проти будівництва тривали з червня 2014 року.

Увечері 19 травня 2015 року на Осокорках виник черговий конфлікт між місцевими мешканцями і представниками забудовника.

За непідтвердженою інформацією, за будівництвом на Осокорках у Києві стояла компанія, серед засновників якої був на той момент чинний депутат Київради Сергій Котвицький.

На засіданні Київради 21 травня 2015 року мер Києва Віталій Кличко звернувся до депутата Сергія Котвицького з закликом скласти депутатський мандат.

У відповідь Котвицький заявив, що не має відношення до компанії, яка встановила паркан біля м.Осокорки, але назвав це будівництво повністю законним.

У свою чергу компанія-забудовник запевнила, що оскаржуватиме в суді рішення Київради про розірвання договору оренди, якщо воно буде прийняте. Також компанія мала намір судитися з киянами, які ламали паркан на будівництві.

Згодом компанія погодилась на розірвання договору оренди за умови виплати компенсації за проведені роботи або надання нової ділянки під будівництво.

Водночас Кличко пообіцяв забезпечити юридичну допомогу мешканцям, якщо проти них позиватиметься скандальний забудовник з Осокорків.

26 травня 2015 року на Осокорках почали розбивати сквер.

28 травня 2015 року Київрада розірвала договір оренди.

11 червня 2015 року Київрада надала статусу скверу земельній ділянці біля станції метро «Осокорки».

3 липня 2015 року столичні жителі на місці незаконної забудови біля станції метро «Осокорки» висадили кущі та квіти.

Після цього дерева у парку кілька разів нищили – ламали, або спилювали біля кореня.

У квітні 2016 року Господарський суд Києва заборонив КП «Київзеленбуд» поливати рослини на території колишнього скандального будівництва на Осокорках, яка нині є офіційним сквером.

Цікаво, чи все ж таки з’явиться мер на наступне засідання суду? Чи без відповідного примусового конвойного супроводу на присутність столичного очільника не варто розраховувати?..