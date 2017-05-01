Громадські слухання в Дарницькій РДА закінчилися колотнечею | Дарниця.org

Громадські слухання в Дарницькій РДА закінчилися колотнечею

Розміщено Чтв, 01/05/2017 - 14:12

22 грудня в приміщенні Дарницької райдержадміністрації відбулися громадські слухання ініціативної групи щодо захисту законних прав та інтересів територіальної громади м. Києва при забудові в межах озера «Качине». Інакше кажучи, на заході обговорювалися питання збереження багатостраждального озера «Качине» та інших нагальних проблем району.
Серед присутніх: депутат Київради Олексій Новіков (всі депутати Київради від Дарницького району проігнорували захід), мешканці району, громадські активісти та близько 40 молодчиків спортивної статури, які відверто нудьгували під час тематичних дискусій, але коли почалася потасовка – злагоджено і блискавично зреагували, миттю опинившись у епіцентрі подій. Окремі особистості прикривали своє обличчя капюшонами…

Про прийняті в процесі вищезгаданих громадських слухань рішення – незабаром на сайті «Дарниця.org».

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