Грабіжник із електрошокером напав на перехожого | Дарниця.org

Грабіжник із електрошокером напав на перехожого

Розміщено Птн, 02/24/2017 - 15:43

14 лютого до чергової частини управління поліції Дарницького району надійшло повідомлення про розбійний напад на киянина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що потерпілий поспішав на ділову зустріч. До нього підбіг невідомий чоловік у балаклаві, та, погрожуючи розправою і застосувавши електрошокер, відібрав у чоловіка сумку з ноутбуком.

З місця події грабіжник намагався втекти, але був оперативно затриманий поліцейськими.
Як з’ясувалося, зловмисником виявився 39-річний раніше судимий уродженець Донецької області. У столицю, за його словами, він приїхав у пошуках роботи.

Наразі правопорушника затримали і перевіряють його причетність до аналогічних злочинів у столиці.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.

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