Грабіжник із електрошокером напав на перехожого

14 лютого до чергової частини управління поліції Дарницького району надійшло повідомлення про розбійний напад на киянина. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що потерпілий поспішав на ділову зустріч. До нього підбіг невідомий чоловік у балаклаві, та, погрожуючи розправою і застосувавши електрошокер, відібрав у чоловіка сумку з ноутбуком.

З місця події грабіжник намагався втекти, але був оперативно затриманий поліцейськими.

Як з’ясувалося, зловмисником виявився 39-річний раніше судимий уродженець Донецької області. У столицю, за його словами, він приїхав у пошуках роботи.

Наразі правопорушника затримали і перевіряють його причетність до аналогічних злочинів у столиці.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до семи років позбавлення волі.