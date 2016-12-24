Епіцентр заспівав

Сьогодні супермаркет Епіцентр дещо вразив.

Якщо Ви ходили по велетенському магазину, то могли зустріти на імпровізованій сцені гарно одягнутих дітей хору "Пектораль" у супроводі іхнього керівника Олени Миколаївни Барановської.

Перед самим виступом дітей, вдалось дізнатись, що цей дитячий колектив представляв Україну на міжнародному фестивалі у м. Сопот (Польща) та отримав золотий диплом у своїй віковій категорії.

Виступ вже добігав до кінця, а публічних осіб, без участі яких зазвичай не проходять подібні акції, не було помітно.

Виявляється, одна із таких осіб - депутат Київради Володимир Гончаров (заступник Генерального директора Епіцентру) скромненько спостерігав із зали як звичайний покупець.

Ми все чекали перед людьми, коли ж він виступить, але схоже це було не піар-акцією депутата. Здавалось, що він особисто прийшов подивитись на маленьких лауреатів.

Як сказав один із батьків, хор Пектораль побував не тільки в епіцентрі Європейського хорового мистецтва, але й у новому форматі виступів, який створили в Епіцентрі.