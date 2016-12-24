Епіцентр заспівав | Дарниця.org

Епіцентр заспівав

Розміщено Сбт, 12/24/2016 - 19:34

Сьогодні супермаркет Епіцентр дещо вразив.

Якщо Ви ходили по велетенському магазину, то могли зустріти на імпровізованій сцені гарно одягнутих дітей хору "Пектораль" у супроводі іхнього керівника Олени Миколаївни Барановської.

Перед самим виступом дітей, вдалось дізнатись, що цей дитячий колектив представляв Україну на міжнародному фестивалі у м. Сопот (Польща) та отримав золотий диплом у своїй віковій категорії.

Виступ вже добігав до кінця, а публічних осіб, без участі яких зазвичай не проходять подібні акції, не було помітно.

Виявляється, одна із таких осіб - депутат Київради Володимир Гончаров (заступник Генерального директора Епіцентру) скромненько спостерігав із зали як звичайний покупець.

Ми все чекали перед людьми, коли ж він виступить, але схоже це було не піар-акцією депутата. Здавалось, що він особисто прийшов подивитись на маленьких лауреатів.

Як сказав один із батьків, хор Пектораль побував не тільки в епіцентрі Європейського хорового мистецтва, але й у новому форматі виступів, який створили в Епіцентрі.

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить
Фабричная мебель для гостиной на сайте mebel-fabrika.com