Дівчину вдарило током у ванній | Дарниця.org

Дівчину вдарило током у ванній

Розміщено Втр, 02/14/2017 - 11:35

27 січня в Дарницькому районі стався прикрий інцидент. За інформацією медичних працівників, мешканка отримала удар током після того, як у ванну з водою впав телефон, що знаходився на підзарядці.
Стало відомо, що під час того, як 22-річна дівчина приймала ванну, в воду впав телефон. Дівчину через це вдарило струмом у живіт і передпліччя.
Постраждалу госпіталізували в кардіологічне відділення однієї з Київських лікарень з опіком третього ступеня 1% тіла.

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