Дівчину вдарило током у ванній

27 січня в Дарницькому районі стався прикрий інцидент. За інформацією медичних працівників, мешканка отримала удар током після того, як у ванну з водою впав телефон, що знаходився на підзарядці.

Стало відомо, що під час того, як 22-річна дівчина приймала ванну, в воду впав телефон. Дівчину через це вдарило струмом у живіт і передпліччя.

Постраждалу госпіталізували в кардіологічне відділення однієї з Київських лікарень з опіком третього ступеня 1% тіла.