Дарницький район здобув срібло | Дарниця.org

Дарницький район здобув срібло

Розміщено Пн, 02/06/2017 - 16:43

Понад 4,5 тис. киян поділилися думкою про район свого проживання. Сервіс оголошень «OLX» в проекті «Ідеальне місто» визначив рейтинг районів Києва.
Столичним лідером став Оболонський район з 46,9 бала з 70 можливих. Він показав найкращі в місті результати за критеріями зручності транспортної системи, наявність місць для дозвілля і занять спортом, а також інфраструктури для дітей. За іншими показниками один з наймолодших районів Києва отримав також вельми високі бали. Єдиний виняток – якість роботи комунальних служб.
З відставанням майже на бал на другому місці опинився наш Дарницький район! Переважно спальна частина міста, забудована масивами Позняки, Осокорки та Харківський, показала найкращі в Києві бали за доброзичливістю сусідів, ефективністю роботи служб ЖКГ, а також вартістю життя. Дарничан хвилює стан екології, зокрема через сміттєспалювальний завод «Енергія».
Третє місце дісталося Голосіївському району з 45,5 бала. Він ділить лідерство в категорії «вартість життя» з Дарницьким, проте відчутно відстає за доброзичливістю сусідів. За іншими показниками район, що розкинувся на півдні столиці, показав стабільно хороші результати.
Підсумковий рейтинг районів Києва за якістю життя:
1. Оболонський – 46,9
2. Дарницький – 46,0
3. Голосіївський – 45,5
4. Печерський – 45,2
5. Солом’янський – 44,7
6. Деснянський – 44,4
7. Дніпровський – 44,4
8. Шевченківський – 44,1
9. Святошинський – 43,9
10. Подільський – 43,8

Пишаємося Дарницею!
 

Додати коментар

More information about text formats

Plain text

  • HTML tags не дозволені
  • Адреси веб-сторінок та поштових адрес перетворюються у посилання автоматично.
  • Рядки та абзаци переносяться автоматично.
CAPTCHA
Дайте відповідь на це запитання, щоб ми знали що ви людина, а не тупий робот ).

Дарница.орг | Информация | Дарницкая администрация | Дарницкий район

Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі вітається при посиланні на сайт Дарниця.org
Інформаційний сайт громади Дарницького району | Email: info@darnitsa.org
Осокорки, Позняки, Харьківський, Нова Дарниця, Червоний хутір, Бортничі.

Купить насосные станции Pedrollo в Украине можно на mynasos.com.ua
На autosklo.in.ua можно автостекло купить
Фабричная мебель для гостиной на сайте mebel-fabrika.com