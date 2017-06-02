Дарницький район здобув срібло

Понад 4,5 тис. киян поділилися думкою про район свого проживання. Сервіс оголошень «OLX» в проекті «Ідеальне місто» визначив рейтинг районів Києва.

Столичним лідером став Оболонський район з 46,9 бала з 70 можливих. Він показав найкращі в місті результати за критеріями зручності транспортної системи, наявність місць для дозвілля і занять спортом, а також інфраструктури для дітей. За іншими показниками один з наймолодших районів Києва отримав також вельми високі бали. Єдиний виняток – якість роботи комунальних служб.

З відставанням майже на бал на другому місці опинився наш Дарницький район! Переважно спальна частина міста, забудована масивами Позняки, Осокорки та Харківський, показала найкращі в Києві бали за доброзичливістю сусідів, ефективністю роботи служб ЖКГ, а також вартістю життя. Дарничан хвилює стан екології, зокрема через сміттєспалювальний завод «Енергія».

Третє місце дісталося Голосіївському району з 45,5 бала. Він ділить лідерство в категорії «вартість життя» з Дарницьким, проте відчутно відстає за доброзичливістю сусідів. За іншими показниками район, що розкинувся на півдні столиці, показав стабільно хороші результати.

Підсумковий рейтинг районів Києва за якістю життя:

1. Оболонський – 46,9

2. Дарницький – 46,0

3. Голосіївський – 45,5

4. Печерський – 45,2

5. Солом’янський – 44,7

6. Деснянський – 44,4

7. Дніпровський – 44,4

8. Шевченківський – 44,1

9. Святошинський – 43,9

10. Подільський – 43,8

Пишаємося Дарницею!

