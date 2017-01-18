Дарницький район огорнув аномальний туман

17 січня Дарницький район огорнув туман невідомого походження. Жителі массово скаржаться на їдкий запах гару, який чути ще на багатьох вулицях міста.

"У нас на вулиці Анни Ахматової - їдкий запах гару. Неможливо вікна відкрити для провітрювання", - скаржиться мешканка Позняків Валентина. Деякі користувачі почали писати, що від туману у них сльозяться очі і дере в горлі.

В свою чергу головне управління ДСНС України в м. Києві повідомляє, що надходить маса дзвінків від громадян на їдкий запах гару на Троєщині, Оболоні, Солом'янці, Позняках.

Головне управління ДСНС України в м. Києві зауважує, що задимлення не може бути викликане пожежами і закликають киян не панікувати.

За інформацією Укргідрометцентру, синоптична ситуація в м. Києві зумовлена малохмарною, безвітряною погодою з високою вологістю повітря та туманами, видимість в яких погіршується до 100-500 метрів.

В нижньому шарі атмосфери відмічаються шари ізотермії та інверсії.

Інверсія температури – це підвищення температури повітря з висотою. Приземні інверсії пов’язані переважно з охолодженням повітря в нічні та ранкові години. Інверсія температури ускладнює вертикальну циркуляцію повітря, що призводить до застоїв біля земної поверхні повітря, накопичення шкідливих домішок внаслідок викидів промисловості і транспорту аж до утворення смогу.

Ситуація може покращитись після прогрівання приземного шару повітря.

У найближчі три доби синоптична ситуація істотно не зміниться.

На території міста Києва та Київської області загорянь на сміттєзвалищах, торфовищах та інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення на теперішній час не має, інформації та повідомлень про такі події до підрозділів ДСНС України не надходило.